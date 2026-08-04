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Aktienbewertung

Deutsche Bank AG: Buy-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Harishankar Ramamoorthy hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.30 EUR -1.54 EUR -2.66 %
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Größere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüßen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 12:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 56,24 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6,69 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 667.102 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 25,5 Prozent. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.