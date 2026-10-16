Deutsche Bank AG: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie

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16.10.26 11:28 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 44,84 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,90 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 126.128 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 8,5 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



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