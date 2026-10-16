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Deutsche Bank AG: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Fresenius SE-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
44.86 EUR 0.88 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte einmal mehr ein solides Zahlenwerk präsentieren, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 5 Prozent und einem Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) von 12 Prozent. Möglich sei auch eine leichte Anhebung der Jahresziele.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 44,84 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,90 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 126.128 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 8,5 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
11:26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital

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