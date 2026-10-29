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Aktie auf dem Prüfstand

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.57 EUR 0.58 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell schwierigen Umfeld gebe es kaum positive Aspekte, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht der Stuttgarter. Kleine Details reichten nicht aus für einen Stimmungsumschwung der Anlegergemeinde hinsichtlich der Gewinn- und Barmittelentwicklung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 40,64 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 59,96 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 608.720 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 27,6 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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