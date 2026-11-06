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Aktuelle Analyse

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
808.90 EUR -20.60 EUR -2.48 %
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Kursrutsch infolge der Prognosesenkung mit einem Kursziel von 1650 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in die Prognosen und die Kommunikation des Rüstungskonzerns habe zwar einen erheblichen Dämpfer erhalten, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Allerdings setzte das Unternehmen das seit Jahresbeginn gezeigte deutliche Wachstum um und habe bislang auch ordentliche Gewinnsteigerungen erzielt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 804,70 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 105,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 202.369 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 47,9 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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12:11 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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