Deutsche Bank AG: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie
Die detaillierte Analyse des Siemens Energy-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines Überangebots und sinkender Preise sowie einer Abschwächung der Aufträge bei Gasturbinen seien überzogen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil beschleunige sich das Wachstum und der Margenanstieg noch.
Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:21 Uhr 1,1 Prozent auf 152,58 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 464.133 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 27,3 Prozent aufwärts. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens Energy AG
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Siemens Energy Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research