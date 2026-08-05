Deutsche Bank AG: Buy-Note für Siemens Energy-Aktie

Aktienempfehlung

06.08.26 11:37 Uhr

Die detaillierte Analyse des Siemens Energy-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines Überangebots und sinkender Preise sowie einer Abschwächung der Aufträge bei Gasturbinen seien überzogen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil beschleunige sich das Wachstum und der Margenanstieg noch.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:21 Uhr 1,1 Prozent auf 152,58 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 464.133 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 27,3 Prozent aufwärts. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



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