Deutsche Bank AG: GEA-Aktie erhält Buy
Die detaillierte Analyse des GEA-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auf 8 Prozent belaufen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) des Anlagenbauers schätzt er auf 17,2 Prozent.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr um 0,6 Prozent auf 68,80 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,47 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.672 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21,7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 09.11.2026 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: GEA