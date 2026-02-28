Aktienbewertung

BASF-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:54 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 47,77 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.256.833 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 7,5 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BASF am 30.04.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.