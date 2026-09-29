DAX 25.541 +0,7%ESt50 6.358 +0,9%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,28 +2,2%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 74.018 +0,8%Euro 1,1347 -0,2%Öl 104,6 -0,7%Gold 4.155 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktienanalyse

Deutsche Bank AG gibt Beiersdorf-Aktie Sell

Deutsche Bank AG gibt Beiersdorf-Aktie Sell

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Beiersdorf-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77.98 EUR -0.20 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes aktualsierte seine bisherigen Schätzungen. Er geht für 2026 nun von einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent aus, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Marge sieht er mit 11,9 Prozent unter Vorjahresniveau.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:27 Uhr 0,8 Prozent auf 77,90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.494 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 15,7 Prozent abwärts. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Aktuelle Beiersdorf Aktie News

Werbung

Beiersdorf Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:41 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.