Deutsche Bank AG gibt Beiersdorf-Aktie Sell

Aktienanalyse

29.09.26 11:43 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Beiersdorf-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes aktualsierte seine bisherigen Schätzungen. Er geht für 2026 nun von einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent aus, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Marge sieht er mit 11,9 Prozent unter Vorjahresniveau.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:27 Uhr 0,8 Prozent auf 77,90 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.494 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 15,7 Prozent abwärts. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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