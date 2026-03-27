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Aktie auf dem Prüfstand

Deutsche Bank AG gibt BMW-Aktie Buy

30.03.26 09:24 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die BMW-Aktie blicken sollten: Deutsche Bank AG hat gesprochen | finanzen.net

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa, der das BMW-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 77,36 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 29,27 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.494 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 16,9 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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