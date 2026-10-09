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Deutsche Bank AG gibt Deutsche Börse-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Deutsche Börse-Aktie Buy

Das Deutsche Börse-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
296.60 EUR 2.70 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 313 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Herbst würden auf der Nordhalbkugel die Finanzmärkte volatiler, was für die europäischen Marktinfrastruktur-Unternehmen spreche, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Diese seien im Finanzsektor am robustesten aufgestellt und sollten gute bis sehr gute Quartalszahlen veröffentlichen. Bei der Deutschen Börse und Euronext rechnet Goy sogar mit Prognoseanhebungen. Eventuell wird auch die London Stock Exchange (LSE) die Jahresziele anheben. Bei der Euronext geht zusätzlich von einem weiteren Aktienrückkaufprogramm aus. Der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext bleibt Goys Favorit - knapp vor den Eschbornern. Bei LSE rät er ebenso wie bei den anderen Werten zum Kauf, sieht aber die Debatte über Geschäftsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) als anhaltenden Belastungsfaktor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:33 Uhr 1,7 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 59.898 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 35,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:46 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
01.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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