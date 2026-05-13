Aktieneinstufung

Das EON SE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark gewesen, schrieb James Brand in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Essener lägen gut in der Spur hinsichtlich ihrer Ziele für 2026 und 2030.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:57 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 18,67 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 9,80 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.378 EON SE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 19,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 12.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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