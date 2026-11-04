Deutsche Bank AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Hold
Die detaillierte Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs durchgeführt.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 39,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 208.476 Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 0,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius Medical Care