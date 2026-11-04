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Deutsche Bank AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Hold

Deutsche Bank AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Hold

Die detaillierte Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.11 EUR -0.05 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) lägen um fünf respektive ein Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte wertete das Zahlenwerk gleichwohl als durchwachsen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 39,48 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 208.476 Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 0,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
11:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
09:31 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG

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