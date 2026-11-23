Aktieneinstufung

Das RWE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:37 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 55,38 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.839 RWE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 24,8 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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