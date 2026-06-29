Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Zalando-Aktie durch Deutsche Bank AG.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Allerdings sollte der Margendruck anhalten.
Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:28 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,03 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 39,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 79.589 Zalando-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,2 Prozent. Am 04.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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