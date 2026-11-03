Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy

Aktie bewertet

03.11.26 11:34 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis und das Bruttowarenvolumen des Online-Modehändlers seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, während sich der Umsatz erwartungsgemäß entwickelt habe, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf eine Verschiebung in Richtung B2B, wo sich das operative Ergebnis im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:18 Uhr um 2,3 Prozent auf 26,36 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.088.276 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:05 / GMT



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