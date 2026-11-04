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Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy

Deutsche Bank AG hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26.14 EUR 0.83 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) habe der Online-Modehändler die Konsensschätzung um fünf Prozent übertroffen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sorge für Zuversicht angesichts ungünstiger Wetterverhältnisse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung in dem Zeitraum.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 26,03 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 34,46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 560.832 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 2,7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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Datum Rating Analyst
12:06 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:36 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.

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