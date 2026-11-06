DAX 25.701 -2,4%ESt50 6.136 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.958 +0,5%Euro 1,1169 -0,5%Öl 98,5 +0,3%Gold 4.035 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rating im Fokus

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat sich intensiv mit dem Siemens-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
264.55 EUR -6.65 EUR -2.45 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen der Konkurrenz für das Automatisierungsgeschäft hätten teils durchwachsene Signale geliefert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Auftragstrend von Siemens in der Elektrifizierung sei derweil weiter stark.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens-Aktie wies um 13:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 265,15 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 1,83 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 437.843 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Siemens-Papier um 13,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:46 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.