Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Rating im Fokus

06.11.26 13:49 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat sich intensiv mit dem Siemens-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen der Konkurrenz für das Automatisierungsgeschäft hätten teils durchwachsene Signale geliefert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Auftragstrend von Siemens in der Elektrifizierung sei derweil weiter stark.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens-Aktie wies um 13:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 265,15 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 1,83 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 437.843 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Siemens-Papier um 13,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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