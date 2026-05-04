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Deutsche Bank AG: Rheinmetall-Aktie erhält Buy

05.05.26 14:04 Uhr
Das musst du wissen: Deutsche Bank AG bewertet die Rheinmetall-Aktie mit Buy | finanzen.net

Rheinmetall-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.435,00 EUR 55,40 EUR 4,02%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Beim Wachstum habe der Rüstungskonzern die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen dies im zweiten Quartal wieder ausgleichen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Rheinmetall legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 1.444,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,39 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 174.389 Rheinmetall-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 7,5 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Rheinmetall am 07.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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