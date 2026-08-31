Deutsche Bank AG: Rheinmetall-Aktie erhält Buy

Bewertung im Blick

01.09.26 13:52 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Die durchgesickerten deutschen Rüstungspläne für 2027 stützten die Anlagestory, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:35 Uhr um 3,3 Prozent auf 1.074,60 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 67,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 82.486 Rheinmetall-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 30,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.