Deutsche Bank AG verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Investment-Tipp

18.09.26 10:07 Uhr

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Express-Geschäft im zweiten Quartal sei nicht bloß den geopolitischen Krisen zu verdanken, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Briefing.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.839 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 25,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET



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