DAX 25.600 -0,5%ESt50 6.301 -0,3%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,25 -0,5%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 67.564 +1,5%Euro 1,1488 +0,1%Öl 102,5 -2,2%Gold 4.393 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investment-Tipp

Deutsche Bank AG verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Buy in jüngster Analyse

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.28 EUR 0.10 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Das starke Express-Geschäft im zweiten Quartal sei nicht bloß den geopolitischen Krisen zu verdanken, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Briefing.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,30 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.839 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 25,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.