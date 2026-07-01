DAX25.147 +0,4%Est506.299 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8800 +1,3%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.934 +0,4%Euro1,1418 +0,3%Öl70,85 -0,5%Gold4.076 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Amazon-Aktie freundlich: Was die zunehmende Unabhängigkeit bei KI-Chips für Anleger bedeutet Amazon-Aktie freundlich: Was die zunehmende Unabhängigkeit bei KI-Chips für Anleger bedeutet
Symrise-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG Symrise-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bewertung im Fokus

Deutsche Bank AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse

02.07.26 10:58 Uhr
Aktie von Infineon unter der Lupe: Deutsche Bank AG veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
75,81 EUR -2,59 EUR -3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon anlässlich der Eröffnung der neuen Chip-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nachfrage nach den KI-Produkten des Halbleiterkonzerns sei weiterhin stark, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb Spielraum, das KI-Umsatzziel für 2027 von 2,5 Milliarden Euro deutlich nach oben anzupassen. Auch die jüngst angekündigte zweite Runde von Preiserhöhungen bleibe ein positiver Treiber, schrieb der Experte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:42 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 75,71 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 18,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 712.982 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 102,2 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
10:56Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:56Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
25.06.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen