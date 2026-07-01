Bewertung im Fokus

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon anlässlich der Eröffnung der neuen Chip-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nachfrage nach den KI-Produkten des Halbleiterkonzerns sei weiterhin stark, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb Spielraum, das KI-Umsatzziel für 2027 von 2,5 Milliarden Euro deutlich nach oben anzupassen. Auch die jüngst angekündigte zweite Runde von Preiserhöhungen bleibe ein positiver Treiber, schrieb der Experte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:42 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 75,71 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 18,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 712.982 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 102,2 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.