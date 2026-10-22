Deutsche Bank AG verleiht SAP SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Aktieneinstufung

22.10.26 10:49 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 200 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe eine recht hohe Hürde genommen, wenn man bedenke, dass der Aktienkurs seit den Tiefstständen Ende Juli um mehr als 60 Prozent gestiegen sei und die Erwartungen im Vorfeld der Ergebnisse gestiegen seien, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das "Autonomous Enterprise"-Angebot gewinne zunehmend an kommerzieller Bedeutung, was die Debatte darüber, dass Künstliche Intelligenz die SAP-Software verdrängen werde, auf absehbare Zeit beenden dürfte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:33 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 207,65 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 13,17 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 514.642 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



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