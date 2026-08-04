Deutsche Bank AG verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Zalando-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob es dem Online-Modehändler aus strukturellen Gründen an Profitabilität mangele oder ob dies einmaligen Effekten geschuldet sei.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:21 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 24,67 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 41,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 721.194 Zalando-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 2,6 Prozent. Voraussichtlich am 03.11.2026 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG