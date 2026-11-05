Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Buy

Aktieneinstufung

05.11.26 12:22 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat sich das BMW-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2026 von 71 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des Kurspotenzials aber auf "Buy" belassen. Der Fokus habe weniger auf den aktuellen Geschäftszahlen gelegen, sondern vielmehr auf den weiteren Restrukturierungsmaßnahmen des Konzerns und darauf, ob dies nun ein letztes Reinen-Tisch-Machen sei vor einer Geschäftserholung, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Leider habe die Telefonkonferenz mit dem Management nur für begrenzte Vorhersagbarkeit für 2027 gesorgt, was auf den anstehenden Roadshows ein wesentliches Thema sein dürfte.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 60,72 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8,70 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 702.860 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 31,0 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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