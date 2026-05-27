Brenntag SE-Analyse im Fokus

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference".

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:49 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 56,42 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 25.590 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 17,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Brenntag SE am 12.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.