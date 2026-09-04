Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Infineon-Aktie mit Buy
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Infineon-Aktie durch Deutsche Bank AG.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus sei untermauert worden.
Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:48 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 58,52 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 45,25 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 823.447 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 56,3 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Infineon am 10.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
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Infineon Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG