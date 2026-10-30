Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Buy

MTU Aero Engines-Analyse im Blick

30.10.26 13:43 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 457 auf 453 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard "dekodierte" in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht die neuen Ziele des Triebwerkherstellers. Die Nachfrage im Service- und Ersatzteilgeschäft bleibe stark und der Free Cashflow sei beruhigend. Er hob seine Schätzungen etwas an, senkte das Kursziel aber aufgrund der geringeren Branchenbewertung.

Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:27 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 328,10 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 38,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 34.844 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 6,6 Prozent. Am 17.02.2027 wird MTU Aero Engines voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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