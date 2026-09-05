Deutsche Bank-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research

Aktieneinstufung

07.09.26 09:48 Uhr

Deutsche Bank-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:32 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,37 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 17,35 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 249.438 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 10,7 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.