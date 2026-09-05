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Deutsche Bank-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research

Deutsche Bank-Aktie: Buy-Bewertung durch Warburg Research

Deutsche Bank-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
35.38 EUR -0.14 EUR -0.39 %
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:32 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,37 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 17,35 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 249.438 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 10,7 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:46 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG

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