Deutsche Bank-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Analyse im Blick

06.10.26 09:18 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Bank-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein.

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Bank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,34 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 30,82 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 80.148 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 1,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST





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