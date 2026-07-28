Deutsche Bank-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 32,11 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27,71 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.307.364 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,5 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.