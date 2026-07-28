Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Investment-Tipp

29.07.26 12:13 Uhr

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Bank-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:57 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 32,08 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.247.792 Deutsche Bank-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT





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