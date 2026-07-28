DAX 25.426 -0,1%ESt50 6.263 -0,4%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,48 -0,2%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.638 +1,0%Euro 1,1390 -0,0%Öl 88,4 +5,1%Gold 4.028 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investment-Tipp

Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Deutsche Bank-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31.93 EUR 0.88 EUR 2.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:57 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 32,08 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,10 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.247.792 Deutsche Bank-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 0,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:16 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.