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Heute im Fokus

Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus.