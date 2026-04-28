Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Deutsche Bank-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch DZ BANK-Analyst Philipp Dr. Häßler unterzogen.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte das Rekordquartal, mit dem das Finanzinstitut besser als erwartet in das neue Jahr gestartet sei. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht gerechtfertigt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:51 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 26,80 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 6.256.040 Deutsche Bank-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 19,1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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