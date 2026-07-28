Deutsche Bank-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Experten-Einschätzung

29.07.26 12:13 Uhr

Jefferies & Company Inc.-Analyst Joseph Dickerson hat sich das Deutsche Bank-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Joseph Dickerson sprach am Mittwoch von insgesamt robusten Resultaten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen sowie mit Blick auf die Erträge insgesamt habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Bank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 32,08 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,87 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.247.792 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 0,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.