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Deutsche Bank begibt AT1-Instrumente über 1,25 Mrd Euro

07.05.26 17:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
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DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigte Emission von hartem Kernkapital abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,75 Prozent bis zum 30. April 2036. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt.

Die Deutsche Bank hat AT1-Kapitalinstrumente, die dem harten Kernkapital zugerechnet werden, bereits mehrfach eingesetzt. Zuletzt wurde im November eine Emission im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro platziert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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