Deutsche Bank berät über Vorstandsvorsitz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank wird am Sonntagabend über den Vorstandsvorsitz beraten, teilt das Institut mit. Es sei vorgesehen, noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen.

April 08, 2018 02:52 ET (06:52 GMT)