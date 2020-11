Deutsche-Bank-CEO: Zersplitterung größtes Strukturproblem des Bankensektors

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Deutschen Bank hat abermals die Notwendigkeit einer Konsolidierung der europäischen Bankenlandschaft insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise betont. "Mehr als 5.000 Finanzinstitute in Europa sind einfach viel zu viele", sagte Christian Sewing in seiner Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt. Er bezeichnete die Zersplitterung als "größtes Strukturproblem" des europäischen Bankensektors.

Bei den Herausforderungen, denen sich Europa gegenübersehe, spielten die Banken eine zentrale Rolle. "Nur mit starken Banken und einem starken Kapitalmarkt wird Europa die Mittel aufbringen für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie." Er verwies aber nicht nur auf die Corona-Krise, sondern auch die Veränderung des Welthandels, die Digitalisierung und die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit.

Um die Konsolidierung in einem Sektor, in dem Skaleneffekte sehr wichtig seien, zu forcieren, müsse die Blockade bei der Vollendung der Bankenunion durchbrochen werden. Erst dann würden grenzüberschreitende Zusammenschlüsse attraktiv. Bisher gebe es nicht die richtigen Rahmenbedingungen in Europa.

Zur Linderung der Auswirkungen der Krise sieht Sewing auch ein Ansatzpunkt in der Regulierung. So sei die Frage berechtigt, "ob es wirklich sinnvoll ist, in dieser schwierigen Phase für die Wirtschaft den gemeinsamen Abwicklungsfonds in Europa noch weiter zu füllen als ursprünglich geplant." Die Banken hätten in den Single Resolution Fund allein dieses Jahr mit 9,2 Milliarden Euro 18 Prozent mehr eingezahlt als im Vorjahr. Es sei sinnvoll, beim ursprünglich vereinbarten Volumen des Fonds von 55 Milliarden Euro zu bleiben, um die freiwerdenden Mittel für die Finanzierung der Wirtschaft zu nutzen.

Sein eigenes Haus sieht Sewing derzeit nicht in der Rolle, an der Konsolidierung teilzunehmen, wie er bekräftigte. Er wolle erst seine "Hausaufgaben" machen und das im Sommer vergangenen Jahres gestartet Transformationsprogramm abschließen. Es gehe erst einmal darum, eine "Grundprofitabilisierung" zu erreichen. Das mache alles andere einfacher. "Ich glaube, es ist immer gut, wenn man eine Größe und Stärke hat, dass man auf Augenhöhe sprechen kann."

