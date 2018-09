Deutsche-Bank-CFO: Umwandlung in eine Holding kein Thema

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Umwandlung des Konzerns in eine Holding ist für die Deutsche Bank derzeit kein Thema. "Sie sollten nicht alles glauben, was Sie in der Presse lesen", sagte Finanzvorstand James von Moltke bei einer Veranstaltung in Frankfurt auf eine entsprechende Frage. Eine Holding sei kein Thema, das oben auf der Agenda stünde.

Vergangene Woche wurde berichtet, dass die Deutsche Bank eine Umwandlung in eine Holding mit drei darunter angesiedelten Säulen prüft. Bei Reuters hieß es, die Holding könnte über den drei derzeitigen Geschäftsbereichen - der Firmenkunden- und Investmentbank, der Privatkundenbank und der Vermögensverwaltung - stehen. Unter einer solchen Struktur wären Fusionen und Übernahmen oder die Herauslösung einzelner Geschäftsteile leichter.

Seine Aussage heiße nicht, dass man sich nicht von Zeit zu Zeit die Struktur des Unternehmens anschaue, so von Moltke weiter. Die Presseberichte seien jedoch "nur etwas Lärm" rund um die Bank.

