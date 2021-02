Deutsche-Bank-Chef: Bankenunion nach Krisenunion voranbringen

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing drängt auf die rasche Wiederaufnahme der Gespräche über eine europäische Bankenunion nach Ende der Corona-Krise. "Wir brauchen einen Zwischensprint für die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion", sagte er beim digitalen Neujahrsempfang der Deutschen Bank. Die Diskussion müsse "unmittelbar nach der Pandemie stattfinden". Zugleich erwarte er nicht, "dass dies innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre kommen wird", weshalb es starke Banken brauchen.

Auf die Frage, warum die Realisierung der Bankenunion so lange dauere, verwies Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in dem Dialogformat auf unterschiedliche Mentalitäten und Verfasstheiten in Europa. Während die Quote fauler Kredite bei den Banken in Deutschland mit rund 1,2 Prozent relativ niedrig sei, sei sie in anderen EU-Ländern teils gleich, teils doppelt, teils zehn- bis zwanzigmal so hoch. Man müsse sich fragen, ob es nicht ein gewisses Level Playing Field oder bestimmte vergleichbare Parameter brauche, sagte Altmaier. "Mit der Bankenunion spaßt man nicht - wenn man sie macht, muss sie auch funktionieren."

February 11, 2021 12:46 ET (17:46 GMT)