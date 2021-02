Deutsche-Bank-Chef glaubt an schnelle Erholung der Wirtschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zeigt sich trotz des verlängerten Lockdowns und der Virus-Mutationen zuversichtlich für die Konjunktur. "Wir glauben nach wie vor, dass 2021 ein weitaus besseres Jahr werden kann als das vergangene", sagte er beim virtuellen Neujahrsempfang der Bank vor Gästen wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmeier. "Dass wir das Virus in den Griff bekommen können. Und dass sich die Wirtschaft dann schnell erholen wird - gerade hier in Deutschland." Er mahnte gleichzeitig, die Risiken im Blick zu behalten, ein weiteres Ausgabenpaket lehnt er ab.

"Wenn wir nun Vollgas geben, um wieder in Schwung zu kommen, dann wird es nicht einfach sein, die Ökonomie in der Spur zu halten", so Sewing. "Wir erleben bei der Staatsverschuldung tektonische Veränderungen". Niveaus von mehr als 100 Prozent der Wirtschaftsleistung dürften für viele Länder überhaupt nur tragbar sein, wenn die Zinsen auf dem aktuellen historisch niedrigen Level blieben. Jeder nachhaltige Zinsanstieg könnte so zu erheblichen Turbulenzen führen, sowohl an den Finanzmärkten als auch in der Wirtschaft insgesamt.

Sewing warnte aber angesichts der extrem lockeren Geldpolitik vor hoher Inflation. "Es wäre töricht anzunehmen, dass historisch niedrige Zinsen und historisch große Konjunkturprogramme nicht auch zu deutlich steigenden Verbraucherpreisen führen werden, sobald die Wirtschaft wieder anzieht", so der Manager.

Europa habe vieles richtig gemacht, auch weil Konjunkturprogramme hier zu einem erheblichen Teil Investitionsprogramme seien. "Deshalb sollten wir jetzt nicht noch einmal draufsatteln, also kein weiteres riesiges Ausgabenpaket wie in den USA auf den Weg bringen."

Bei den anstehenden Umbrüchen in der Wirtschaft komme den Banken eine besondere Bedeutung zu. "Wir werden jetzt gebraucht - sowohl für die kurzfristige Krisenbewältigung als auch, wenn es darum geht, die digitale und nachhaltige Transformation zu ermöglichen", sagte er. Der Handlungs- und Beratungsbedarf sei enorm. Die Deutsche Bank fühle sich, da sie bei ihrem Umbauprogramm gut vorankommt, gut aufgestellt, einen wichtigen Beitrag zu leisten.

"Wenn diese Pandemie eine positive Seite hat, dann ist es das Gefühl, dass wir an einem Strang ziehen", schloss Sewing. "Gerade dieser Zusammenhalt macht mich trotz aller Risiken zuversichtlich, dass wir diese Krise an vielen Stellen sogar nutzen können, um unsere Wirtschaft für das kommende Jahrzehnt zu stärken."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2021 11:23 ET (16:23 GMT)