Deutsche-Bank-Chef will Kontrolldefizite schneller beseitigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will ihre Kontrollmängel mit höherem Tempo als bisher abbauen. "Wir müssen die verbliebenen Defizite, die unsere Aufsichtsbehörden bemängeln, schneller beheben", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut dem am Dienstag veröffentlichten Redetext für die Hauptversammlung am 17. Mai. "Dies wird für uns in den kommenden Monaten noch höhere Priorität haben."

Behörden sowohl in Deutschland als auch in den USA hatten in den vergangenen Jahren bei der Deutschen Bank Mängel in den Kontrollsystemen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Die Finanzaufsicht Bafin hatte die Bank erst vergangenes Jahr ermahnt, bestimmte Kontrollmaßnahmen umzusetzen. Die Bank teilte im November 2022 mit, dass sie einen großen Teil davon implementiert hat.

Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts, der seit rund einem Jahr im Amt ist, stellte in seiner, ebenfalls vorab veröffentlichten Rede klar, dass Themen wie die Einhaltung von Rechtsvorschriften, regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien im Aufsichtsrat oberste Priorität haben. "In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bank bedeutende Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt. Sie erfüllt aber in manchen Bereichen noch nicht die Erwartungen", sagte er in seiner ersten Hauptversammlungsrede als Deutsche-Bank-Chefkontrolleur. Das sei in der Vergütung des Vorstands für 2022 berücksichtigt worden. "Und auch im laufenden Jahr haben weitere Fortschritte bei den regulatorischen Fragen Priorität: In den Zielvorgaben fast aller Vorstandsmitglieder ist dieses Thema am höchsten gewichtet."

10 Prozent Rendite als "unteres Ende der Möglichkeiten"

Sewing bekräftigte in seiner Rede die nun noch ambitionierteren Ziele im Rahmen der Strategie 2025. Die Bank hatte bei Veröffentlichung der Erstquartalszahlen Ende April ihr Sparziel bis 2025 auf 2,5 von 2,0 Milliarden Euro angehoben, was auch mit dem Wegfall einiger Stellen einhergeht. Das eingesparte Geld soll in das Geschäft reinvestiert werden.

Bei den Erträgen will die Bank dieses Jahr 28 bis 29 Milliarden Euro erreichen und übernächstes Jahr 30 Milliarden "klar übertreffen", so Sewing. "Und wir gehen auch davon aus, dass die für 2025 angestrebte Eigenkapitalrendite von 10 Prozent eher das untere Ende der Möglichkeiten bedeutet, die sich uns bieten", fügte er hinzu.

Die Bank habe schon viel erreicht, so Sewing. "Aber offenbar müssen wir auch noch mehr tun, um die Märkte von uns zu überzeugen", sagte er mit Blick auf den Aktienkurs. "Und Sie haben mein Wort, dass wir hier dranbleiben."

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2023 10:52 ET (14:52 GMT)