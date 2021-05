Deutsche Bank erhöht Wachstumsprognose für Deutschland 2021 leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht gute Chancen für einen deutlichen Aufschwung in Deutschland und hat die Wachstumsprognose für die größte europäische Volkswirtschaft 2021 angehoben. "Die Voraussetzungen für eine kräftige Expansion der deutschen Wirtschaft im Sommerhalbjahr manifestieren sich", hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Bankvolkswirte. Die deutsche Wirtschaft sei "startklar für den Aufschwung". Das Institut erwartet in diesem Jahr eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 4,0 Prozent. Zuvor hatten die Experten nur ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,7 Prozent erwartet. Im Corona-Jahr 2020 war das BIP in Deutschland um rund fünf Prozent eingebrochen.

Die Experten erklärten die etwas höhere Prognose unter anderem mit den Aufwärtsrevisionen der deutschen Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte 2020. Darüber hinaus sei der Rückgang des BIP im ersten Quartal nicht so stark wie von der Deutschen Bank befürchtet ausgefallen. In den Monaten Januar bis März war die Wirtschaft im Quartalsvergleich um 1,7 Prozent geschrumpft.

Die optimistischere Einschätzung für die weitere konjunkturelle Entwicklung erklärten die Experten der Deutschen Bank mit einer deutlichen Belebung der weltweiten Nachfrage nach deutschen Produkten. Außerdem verwiesen sie auf die Corona-Impfkampagne, die "endlich Fahrt aufnimmt"./jkr/bgf/