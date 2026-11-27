Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die drei neuen Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) - Pablo Hernandez de Cos, Markus Brunnermeier und Laurence Boone - wirken auf die Deutsche-Bank-Volkswirte Mark Wall und Michael Kirker "etwas taubenhafter" als das scheidende Trio ( Christine Lagarde , Philip Lane, Isabel Schnabel), aber: "Wir würden diesen Unterschied nicht überbewerten. Frühere Äußerungen und Einschätzungen deuten auf eine weitgehende Übereinstimmung mit der bestehenden geldpolitischen Strategie und Reaktionsfunktion der EZB hin", schreiben sie in einer Analyse. Die "Neuen" seien hervorragend qualifiziert, um geldpolitische Kontinuität zu wahren und das Bekenntnis der EZB zur Preisstabilität zu untermauern.

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Geldpolitische Kontinuität bedeutet aus ihrer Sicht, dass Hernandez de Cos in der Lage sein dürfte, bereits auf seiner ersten Sitzung als Präsident im März die Zinsen anzuheben, sofern die Daten dies als die richtige Entscheidung nahelegten. Nicht nur, aber vor allem, vor dem Hintergrund der Lage in Frankreich erwarten die Analysten, dass sich die neue EZB-Führung nachdrücklich zur Bedeutung fiskalischer Stabilität, zur Verantwortung der nationalen Regierungen bei der Einhaltung der Fiskalregeln sowie zu den Kosten eines Moral Hazard äußern wird. "Eine glaubwürdige Geldpolitik und eine glaubwürdige Finanzpolitik bedingen und stärken sich gegenseitig", mahnen sie.

Wall und Kirker erwarten, dass sich die personellen Veränderungen im Direktorium darauf auswirken werden, wie die EZB die vorliegenden Daten gewichtet, weniger auf die grundlegende Struktur ihrer Reaktionsfunktion. "Die Betonung von Datenabhängigkeit, der Hartnäckigkeit von Schocks sowie der geldpolitischen Transmission durch Hernandez de Cos spricht für Kontinuität, während seine Präferenz für schrittweise Anpassungen unter Unsicherheit eine geduldigere Reaktion auf vorübergehende, angebotsseitige Inflationsschübe begünstigen könnte", schreiben sie.

Frühere Äußerungen Laurence Boones deuten aus ihrer Sicht auf eine ähnliche Unterscheidung hin: begrenzte Preisauftriebskräfte auszusitzen, aber gegen eine Übernachfrage vorzugehen. "Unter dem Strich könnte dies die Toleranz gegenüber vorübergehenden Zielüberschreitungen erhöhen - nicht jedoch gegenüber einer hartnäckigen Inflation oder einer Entankerung der Inflationserwartungen."

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Der künftige Chefvolkswirt Markus Brunnermeier könnte ein Gegengewicht zu dieser Geduld bilden, meinen die Experten. "Seine Forderung, bereits beim Auftreten von Inflationswarnsignalen zu handeln, statt abzuwarten, bis sich die Inflation tatsächlich niederschlägt, deutet auf eine stärkere Gewichtung der Erwartungen von privaten Haushalten und Märkten sowie auf eine frühere geldpolitische Anpassung bei sich aufbauenden Risiken hin", erläutern sie. Gleichzeitig spreche sein Fokus auf schockspezifisches Risikomanagement und Finanzstabilität gegen eine mechanisch falkenhafte Reaktion.

Die wahrscheinliche Kombination ist Wall und Kirker zufolge ein flexibler, szenariosensitiver Ansatz: eine größere Bereitschaft, über tatsächlich vorübergehende Schocks hinwegzusehen, verbunden mit der Entschlossenheit einzugreifen, sobald Hartnäckigkeit, Zweitrundeneffekte oder die Erwartungsbildung die mittelfristige Preisstabilität gefährden. "Dies ist eine Schlussfolgerung aus ihren bisherigen Äußerungen und kein Beleg für eine bereits vereinbarte neue Reaktionsfunktion."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

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November 27, 2026 03:10 ET (08:10 GMT)