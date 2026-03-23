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Deutsche Bank optimistisch

Analystin empfiehlt BASF SE - andere Chemiewerte vorsichtig betrachtet - Aktie gewinnt

24.03.26 09:38 Uhr
Trotz Krieg: BASF wird zum Gewinner - Deutsche Bank setzt auf "Buy" | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

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Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und WACKER CHEMIE an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren.

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Die BASF-Aktie legt auf XETRA zeitweise 1,81 Prozent auf 47,74 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: BASF SE, BASF

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11:01BASF KaufenDZ BANK
08:06BASF BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
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08:06BASF BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026BASF OutperformBernstein Research
02.03.2026BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.03.2026BASF NeutralUBS AG
02.03.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026BASF NeutralUBS AG
27.02.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.02.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightBarclays Capital
27.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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