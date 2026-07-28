Deutsche Bank plant neues Aktienrückkaufprogramm
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DOW JONES--Die Deutsche Bank kauft weitere Aktien zurück. Wie die Bank mitteilte, legt sie ein neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro auf. Dies folge nach dem Abschluss des aktuellen Programms über 1 Milliarde Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)
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|Datum
|Rating
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|22.07.26
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|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK