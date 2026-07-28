Deutsche Bank plant neues Aktienrückkaufprogramm

29.07.26 07:07 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Bank kauft weitere Aktien zurück. Wie die Bank mitteilte, legt sie ein neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro auf. Dies folge nach dem Abschluss des aktuellen Programms über 1 Milliarde Euro.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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