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Deutsche Bank plant neues Aktienrückkaufprogramm

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
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DOW JONES--Die Deutsche Bank kauft weitere Aktien zurück. Wie die Bank mitteilte, legt sie ein neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro auf. Dies folge nach dem Abschluss des aktuellen Programms über 1 Milliarde Euro.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)

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22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK