Deutsche Bank schließt AT1-Emission über 1,25 Mrd Euro ab

21.09.26 16:59 Uhr

Die Papiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7 Prozent bis zum 30. April 2034. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 Euro.

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigten AT1- Anleihen am Markt untergebracht. Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente zum Nennwert von 1,25 Milliarden Euro platziert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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