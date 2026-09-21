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Deutsche Bank schließt AT1-Emission über 1,25 Mrd Euro ab

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Deutsche Bank AG
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DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigten AT1-Anleihen am Markt untergebracht. Wie die Bank mitteilte, hat sie AT1-Kapitalinstrumente zum Nennwert von 1,25 Milliarden Euro platziert.

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Die Papiere haben einen halbjährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7 Prozent bis zum 30. April 2034. Danach wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)

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Datum Rating Analyst
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

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