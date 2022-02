Deutsche Bank sieht ihre Risiken in Russland unter Kontrolle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat ihre Geschäftsrisiken in Russland nach eigener Auskunft unter Kontrolle. "Wir haben unser Engagement in Russland in den vergangenen Jahren erheblich verringert", teilte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine schriftlich mit. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne entwickelt", hieß es weiter. Der Kurs der Aktie sackt in einem insgesamt sehr schwachen Umfeld dennoch um fast zehn Prozent ab.

Die Bank folge "selbstverständlich" den politischen Entscheidungen und halte sich an Sanktionen, hieß es weiter. Zuallererst gälten ihre Gedanken aber den Menschen in der Ukraine sowie den Kollegen und Kunden: "Wir sind sehr besorgt über den Angriff auf einen souveränen europäischen Staat und darüber, dass die Grenzen in Europa in Frage gestellt werden."/stw/jha/