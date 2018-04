Deutsche Bank stockt bei Compliance auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank will sich im Bereich Compliance verstärken. Allein in diesem Jahr sollen 400 neue Mitarbeiter dazukommen, sagte Sylvie Matherat, Compliance-Vorstand der Bank, der "Funke Mediengruppe" (Freitag). "In den Bereichen Regulierung, Compliance und Kampf gegen die Finanzkriminalität haben wir derzeit etwa 2600 Mitarbeiter. Ende des Jahres dürften es 3000 sein." Matherat hatte den Vorstandsposten 2015 übernommen. Damals arbeiteten in den Bereichen weniger als 2000 Beschäftigte.

Zur Strategie der Bank sagte Matherat: "Wir wollen uns jetzt wieder stärker auf Wachstum und den Wert für unsere Aktionäre konzentrieren - aber nachhaltig." Die Bank wolle nicht wieder zurück zu den Zeiten, "als wir kurzfristig hohe Gewinne erzielt haben, aber Jahre später hohe Strafen zahlen mussten", stellte Matherat klar. ?Wir müssen dafür sorgen, dass die Gewinne von heute nicht die Rückstellungen von morgen sind."

Zu den vielen Rechtsfällen aus der Ära von Konzernchef Josef Ackermann , sagt Matherat: "Wir haben die überwiegende Mehrheit der größten und wichtigsten Fälle abgeschlossen. Und das, obwohl wir beim Abarbeiten auf den Zeitplan der Behörden angewiesen sind, vor allem in den USA." Zudem habe die Bank die internen Kontrollen erheblich ausgebaut, damit sich solche Fälle nicht wiederholten. /he