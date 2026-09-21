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Deutsche-Bank-Umfrage: 'Das Kapital steht vor der Tür' - Europa muss handeln

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Internationale Investoren zeigen trotz einiger Hürden einer Umfrage zufolge großes Interesse an Europa. "Europa ist für die befragten Führungskräfte die attraktivste Region für Investitionen weltweit", fasste Deutsche-Bank-Vorstand (Deutsche Bank) Alexander von zur Mühlen die Ergebnisse einer Erhebung für den Frankfurter DAX-Konzern zusammen. "Und innerhalb von Europa steht Deutschland deutlich an Position 1."

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Das Meinungsforschungsinstitut Kantar hat im Juli und August 1.200 Führungskräfte und Entscheidungsträger von Unternehmen aus 13 Märkten außerhalb Europas befragt. Zwei Drittel dieser Unternehmen (67 Prozent) sind bereits in Europa investiert. Die anderen planen dies innerhalb der kommenden fünf Jahre.

"Je weiter weg ich von Europa bin, desto positiver wird die Stimmung, wenn man über Deutschland und Europa spricht", sagte von zur Mühlen, der im Vorstand von Deutschlands größtem Geldhaus für die Regionen Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Deutschland zuständig ist.

"Populismus löst keinerlei Probleme"

Lob gebe es von den Unternehmen für politische und wirtschaftliche Stabilität sowie für Innovationskraft. Kritisiert würden Hürden für das grenzüberschreitende Geschäft, hohe Kosten und langsame Genehmigungen. "Die größte Bremse für Europa ist Europa selbst", sagte von zur Mühlen. Wegen der Fragmentierung des Kontinents würden die Vorteile des Binnenmarktes nicht ausgeschöpft. "Das Kapital steht vor der Tür, aber Europa muss diese Tür jetzt öffnen", sagte der Deutsche-Bank-Manager.

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Angesprochen auf die jüngsten Landtagswahlen in Deutschland, bei denen die AfD sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft geworden ist, sieht von zur Mühlen wachsenden Reformdruck. "Und in dem Zusammenhang ist es wichtig: Populismus löst keinerlei Probleme", betonte der Deutsche-Bank-Vorstand. "Wichtig ist, dass Europa, dass Deutschland nach außen eine Offenheit hat, eine Offenheit behält und nach innen den Reformdruck erhöht."/ben/DP/men

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Datum Rating Analyst
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

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