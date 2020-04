Deutsche Bank veranstaltet virtuelle Hauptversammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hauptversammlung der Deutschen Bank wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie im Internet stattfinden. Das beschloss der Vorstand mit Einverständnis des Aufsichtsrates, wie das größte deutsche Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das Aktionärstreffen soll wie geplant am 20. Mai durchgeführt werden.

Die Reden von Vorstand und Aufsichtsrat würden am 12. Mai auf der Homepage der Bank veröffentlicht. Anteilseigner könnten Fragen und Stellungnahmen vorab über die Hauptversammlungswebsite miteinander teilen. "Zusammen mit der Einzelentlastung der Gremienmitglieder wollen wir so den Interessen unserer Aktionäre soweit wie möglich entgegenkommen", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. Dazu zählt auch Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel . Im Januar hatte ihn die Deutsche Bank bereits für das Gremium nominiert. Im März wurde Gabriel gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt. Er stellt sich bei dem Aktionärstreffen zur Wahl.

Eine Dividende für das vergangene Jahr hat das Institut nach einem Milliardenverlust wegen des Konzernumbaus nicht vorgeschlagen./mar/DP/jha